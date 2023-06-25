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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني : زيارة "مودي" تكشف حرص الهند في التعرف على الطفرة التنموية بمصر

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى مصر، مشيرا إلى أنها تعبر عن قوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، والتى بدأت بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة كضيف رئيسي في الاحتفالات الهندية بيوم الجمهورية في يناير الماضي.

وأوضح "زين الدين" في تصريحات له اليوم، أن أهمية الزيارة تأتي من كونها  الأولى لرئيس وزراء الهند منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية عام 2014، كما أنها تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، متابعا العلاقات المصرية – الهندية تأسست على أسس التفاهم ومد جسور التعاون والصداقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن الزيارة تكشف عن وجود حرص من جانب الهند للتعرف على الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر مؤخرًا، فضلًا عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة  الإرهاب الذى أصبح يهدد العالم أجمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الهند تعد شريكا تجاريا مهما بالنسبة لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 5.7 مليار دولار، وتعمل نحو 50 شركة هندية فى مصر باستثمارات تصل إلى 3.2 مليار دولار، مضيفا أن الزيارة ستساهم فى زيادة التعاون الاقتصادي  ببن الطرفين وحجم الاستثمارات الهندية فى مصر، لاسيما وأن مصر تمتلك مصر فرصا استثمارية واعدة، فى المشروعات التنموية والخضراء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

الاستثمارات الهندية في مصر الاستثمارات الهندية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة ونيودلهي النائب محمد عبد الله زين الدين حزب مستقبل وطن

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