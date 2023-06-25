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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قوافل "الأحوال المدنية" تستخرج 14255 بطاقة رقم قومي و30511 مصدرا مميكنا

بطاقة رقم قومي
بطاقة رقم قومي

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، من «بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة» في نطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والبحيرة، والمنيا، وشمال سيناء.

وأسفرت قوافل الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن استخراج 14255 بطاقة رقم قومي، و30511 مصدرًا مميكنًا، استمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث جرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.

وأسفرت القوافل عن استخراج وتوصيل 618 بطاقة رقم قومي و282 مصدرا مميكنا، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ15 حالة إنسانية في المنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث جرى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ299 مواطنا ومواطنة.

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