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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يقرر إبعاد غينى الجنسية خارج البلاد للصالح العام

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قـرار رقم 1041 لسنة 2023، بإبعاد ABDOUL MALICK BARRY "غينى الجنسية - مواليد 1/1/1976م" لأسباب تتعلق بالصالح العام. 

وتضمن القرار، وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 1 /6 /2023 بشأن طلب إبعاد غينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر  يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام  ABDOUL MALICK BARRY "غينى الجنسية - مواليد 1/1/1976م". 

وتضمن القرار، على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

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