وزير الداخلية يقرر إبعاد غينى الجنسية خارج البلاد للصالح العام

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قـرار رقم 1041 لسنة 2023، بإبعاد ABDOUL MALICK BARRY "غينى الجنسية - مواليد 1/1/1976م" لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القرار، وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 1 /6 /2023 بشأن طلب إبعاد غينى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ABDOUL MALICK BARRY "غينى الجنسية - مواليد 1/1/1976م".

وتضمن القرار، على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.