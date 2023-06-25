"الداخلية" تواصل جهودها فى تيسير إجراءات "الأحوال المدنية"

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى– المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة– الجيزة- الإسكندرية- المنوفية– الغربية– القليوبية– قنا– كفرالشيخ– بورسعيد- البحيرة– المنيا– شمال سيناء)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج (14255) بطاقة رقم قومى، و(30511) مصدرًا مميكنًا.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم الأحد: «واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية– (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (618) بطاقة رقم قومى وعدد (282) مصدرًا مميكنًا».

وأضافت: «كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لعدد (15) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم».

وتابعت: «كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية– قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (299) مواطنًا ومواطنة».