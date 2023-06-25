المالية": لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية لإثبات التكاليف والمصروفات من 1 يوليو

- لن يُسمح بالتعامل مع المنظومة الجمركية (نافذة) إلا من خلال الفاتورة الالكترونية بدءا من 1 يوليو 2023

- تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية

- تنظيم ندوات توعية يوميا للتعريف بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أنه بدءا من 1 يوليو 2023، لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها.

وأضاف مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية ( نافذة ) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية اعتبارًا من 1 يوليو 2023، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى أن الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية .

وأكمد " عبد القادر" أن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services