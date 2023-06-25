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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المغرب: إحباط 366 ألف محاولة هجرة غير شرعية نحو أوروبا خلال 5 سنوات

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

 أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات المعنية تمكنت على مدى السنوات الخمس الماضية من إحباط حوالى 366 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، مشيرة إلى إحباط 70 ألفا و781 محاولة فى سنة 2022، و25 ألفا و519 عند نهاية شهر مايو 2023.

 

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن عمليات الإنقاذ فى عرض البحر تمت لحوالى 90 ألف مهاجر خلال السنوات الخمس الماضية، بينما بلغ العدد فى سنة 2022 ما مجموعه 12 ألفا و478 مهاجرا، مقابل 3150 عند نهاية شهر مايو الماضي.


وأكدت الوزارة، أنها تمكنت من القبض على 290 شبكة إجرامية تمارس نشاط الإتجار فى المهاجرين خلال عام 2022، وأنه تم القبض على 117 شبكة حتى نهاية مايو 2023؛ ما يرفع العدد الإجمالى للشبكات التى تم القبض عليها خلال السنوات الخمس الماضية إلى 1500.


وقالت إن محاولات اقتحام سبتة ومليلية التى أحبطتها السلطات المغربية، بلغت حوالى مائة محاولة خلال السنوات الخمس الماضية، تورط فيها حوالى 17 ألفا و500 شخص، مشيرة إلى أنه فى سنة 2022 فقط، بلغ عدد محاولات اقتحام السياج الحديدى لسبتة ومليلية، و16 محاولة مقابل محاولة وحيدة خلال الخمسة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، بفضل تعزيز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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