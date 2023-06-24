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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد مجاهد لـ"الشاهد": سرعة الشعب المصري في اكتشاف الإخوان كان "ملفتا"

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أكد الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، أن اعتصام المثقفين كان أول اعتصام قبل ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه الخاص، ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "شعور رجل الشارع العادي أن هويته عرضه للتغيير، والمصري بطبيعته مؤمن ومتدين وبيسمع أم كلثوم وبيشرب كوب شاي على القهوة وهذا لا يتناقض مع تدينه، وهذا من الطبيعة العادية التي لا تتنافى مع جوهر الدين، فعندما وجد ما يجبره على تغيير هذه الهوية خرج للشارع".

وأضاف أن سرعة الشعب المصري في اكتشاف الإخوان كانت لافتة بالنسبة لي، متابعاً: "المثقفون كانوا يرفضون وصول الإخوان للحكم لأنهم أكثر ناس يعرفون أن طبيعة الإخوان تختلف مع الهوية المصرية، وكنا متوقعين هذه النتيجة، ولكن المثير للدهشة سرعة الشعب المصري في اكتشاف هذه الحقيقة، بعد ما كان يردد الشعب "ما نجرب الناس بتاعه ربنا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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