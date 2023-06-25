رابط استعلام مخالفات المرور 2023 عبر النيابة العامة وكيفية التظلم عليها

مع اقتراب إجازة عيد الأضحى 2023 يتكالب المواطنين على سداد مخالفات المرور قبل إجازة المصالح الحكومية والقطاعات الأخرى التي تستمر نحو أسبوع، وخلال الفترة الراهنة يبحث أصحاب المركبات وحاملو رخصة القيادة عن رابط موقع النيابة العامة للاستعلامات عن مخالفات المرور 2023 إلكترونيًا، لتيسير سدادها عبر الإنترنت بدلًا من التزاحم على مكاتب المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

وفي إطار ميكنة العديد من الإجراءات الحكومية واتجاه الدولة للتحول الرقمي، قد أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين من كافة المحافظات طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بشكل إلكتروني عن طريق موقع النيابة العامة، كما أتاحت للمواطنين خدمة التظلم الإلكتروني على المخالفات التي قدرت لهم وأن صحت التظلمات يتم اسقاطها قبل سدادها.

الاستعلام عن مخالفات المرور

ومن ضمن الخدمات اليومية التي يقدمها "الدستور" نستعرض في السطور الآتية خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 من خلال رابط موقع النيابة العامة، كذلك تقديم تظلمات المرور إلكترونيًا من خلال موقع النيابة العامة، وذلك إن كان لرخصة القيادة أو رخصة السيارة.

رابط استعلام مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

يمكن لأصحاب المركبات وحاملي رخص القيادة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع النيابة العامة: اضغط هنـــــــــــــا.

الضغط على أيقونة الاستعلامات.

اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.

كتاب بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها “ رقم لوحة السيارة من أرقام وأحرف”.

الضغط على الاستفسار عن قيم مخالفات السيارة، وسيظهر قيمة المخالفة، ويمكن السداد إلكترونيًا من خلال عدة وسائل.

كيفية تقديم تظلمات مخالفات المرور 2023 إلكترونيًا

يعرض موقع النيابة العامة الخدمات المرورية للمواطنين ومن أهمها خدمة تقديم تظلمات مخالفات المرور، وذلك إن كان لرخصة القيادة أو رخصة السيارة، وفيما يلي نستعرض معكم الخطوات المطلوبة.

الضغط على رابط تظلمات مخالفات المرور عبر بوابة النيابة العامة: من هنــــــــــا.

الضغط على “مخالفات رخص المركبات” أو “مخالفات رخص القيادة” حسب نوع المخالفة الموقعة عليك.

كتابة الرقم القومي والبيانات المطلوبة في حالة طلب التظلم على مخالفات رخص القيادة.

كتابة أرقام اللوحة وحروفها في حالة تقديم التظلم على مخالفات رخصة المركبة.

اختيار “إجمال المخالفات” وستظهر لك المخالفات الموقعة على رخصتك.

نوع المخالفة المرغوب تقديم التظلم عليها ثم الضغط على “تظلم”.

التأكد من تسجيل البيانات المطلوبة واضغط إرسال.

أخيرًا ستظهر لك صورة الإيصال الخاص بالتظلم ورقم الطلب للمتابعة على النتيجة.