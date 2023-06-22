الخميس 22 يونيو 2023
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حوادث

رابط استعلام مخالفات المرور 2023.. اضغط هنا

استعلام مخالفات المرور
استعلام مخالفات المرور

تزايدت عمليات البحث على رابط استعلام مخالفات المرور 2023 خلال الساعات الماضية وقبل الإجازات الرسمية بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو.

رابط استعلام مخالفات المرور 2023

يستعرض “الدستور” في السطور التالية رابط استعلام مخالفات المرور 2023 وطريقة سهله للحصول على المخالفات وطرق الدفع وتسهيلًا على المواطنين تقدم الإدارة العامة للمرور، الخدمة مجانًا عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 

يستطيع مالك السيارة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2023 «الكترونيا» من خلال أتباع الخطوات التالية:

- أولًا يجب الدخول على موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط:

 https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

- اختر «خدمات المرور».

- اختر أيقونة «بيانات المرور».

- اختر أيقونة خدمة «الاستعلامات».

- ثم اضغط على استمرار.

- حدد نوع المخالفات التي تريد الاستعلام عنها «مخالفات رخص المركبات- مخالفات رخص القيادة».

- اضغط على «مخالفات رخص المركبات».

- ثم اضغط استمرار تظهر أمامك صفحة جديدة، تخيرك بين البحث عن مخالف المركبات من خلال كتابة رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «أرقام وحروف».

- اضغط على «إجمالي المخالفات» تظهر أمامك قيمة المخالفات المسجلة على السيارة.

بعد الانتهاء من استعلام مخالفات المرور 2023 يستطيع المستعلم اتخاذ قراره بين الخدمات التالية: التظلم على قيمة المخالفات أو دفعها أونلاين ببطاقات الائتمان أو شركات التحصيل

طريقة سداد قيمة مخالفات المرور 2023 أون لاين

وخلال السطور القادمة نستعرض طرق دفع  مخالفات المرور 2023 أونلاين ببطاقات الائتمان أو شركات التحصيل من خلال إتباع الخطوات التالية:

- ادخل عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- اختر خدمات المرور.

- اختر أيقونة «الدفع».

- ثم اختر بين «مخالفات رخص المركبات- مخالفات رخص القيادة».

- أدخل البيانات المطلوبة.

- اضغط على إجمالي المخالفات.

- تظهر قيمة المخالفات المستحقة.

- ثم اختر طريقة الدفع.

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