الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعرفها من هنا.. رابط استعلام مخالفات المرور 2023

خدمات المرور
خدمات المرور

يهتم أصحاب السيارات الخاصة بالإطلاع على مخالفاتهم بشكل مستمر تحسبًا لأي مخالفات جديدة، وبالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن تفعيل خدمة جديدة للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة، اعتبارًا من عام 2023 ازداد البحث من قبل المواطنين خلف رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023.

 

استعلام مخالفات المرور 2023 برقم السيارة

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط استعلام مخالفات المرور 2023:

تساعد خدمة المرور المواطنين في الإطلاع على مخالفات سياراتهم بكل سهولة من خلال اتباع عدة خطوات للاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 برقم السيارة:

-يتم الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الضغط هنــا.

-ويليه الضغط على كلمة الاستعلامات، ثم يتم اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.

-ثم يقوم المستعلم بإدخال بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها، وكتابة رقم لوحة السيارة ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.

-ويليه الضغط على كلمة الاستفسار عن قيم مخالفات السيارة، حيث تظهر للمستعلم قيمة المخالفة.

-كما يمكن سداد قيمة المخالفة إلكترونيا ببطاقة الائتمان.

رابط استعلام مخالفات المرور 2023.. اضغط هنا

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رابط استعلام مخالفات المرور 2023

الجدير بالذكر أن المرور سهل على المواطنين معرفة المخالفات المرورية دون الحاجة للتوجه إلى مركز المرور، كما يمكن الدفع أيضًا دون الحاجة للذهاب للمرور، كما انه يتاح تقديم الشكاوى الإلكترونية عبر الموقع وذلك سواء كانت متعلقة بالمخالفات تتعلق برخص القيادة أو برخص السيارات.

 

خطوات سداد مخالفات المرور

-الدخول في موقع النيابة العامة من هنـــا.

- ثم يتم الضغط على خدمات المرور، واختيار كلمة "الدفع"، ثم اختيار بين "مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة".

-يتم كتابة البيانات المطلوبة بدقة، والضغط على أيقونه إجمالي المخالفات، ثم تظهر قيمة المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة.

-يليه خطوة اختيار طريقة الدفع.

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