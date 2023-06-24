"العلمين الجديدة" تستضيف بطولة الجودو العربية 2023 (فيديو)

تستضيف مدينة العلمين الجديدة بطولة الجودو العربية “جودو 2023”.

ومدينة العلمين الجديدة هي أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع.

وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة فى ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية فى مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكانى فى مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالى كوجهة سكنية فضلاً عن جذبها للسياحة طوال السنة.