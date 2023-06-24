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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

فوائد زبدة الشيا على الشعر 2023/2024.. مرطب عميق ومعالج

زبدة الشيا
زبدة الشيا

انتشرت في الآونة الأخيرة في عالم التجميل "زبدة الشيا" التي بهرت جميع مستخدميها، بعد دخولها في العديد من منتجات الشعر سواء كريمات أو زيوت أو شامبوهات وأيضا في منتجات العناية بالبشرة والأظافر.

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 فوائد زبدة الشيا على الشعر 2023/2024 

 

يرصد الدستور في التقرير التالي فوائد زبدة الشيا للشعر حسب موقع beauty of the most البريطاني.

ما هي زبدة الشيا ومن أين تأتي؟
زبدة الشيا هي الدهون المستخرجة من جوز أشجار الشيا، وأيضا من ثمارها الموجودة في غانا وبوركينا فاسو، ويتم تصنيعها وفقًا للتقاليد القديمة حيث تذوب المواد المستخرجة تحت نار الخشب بشكل هادئ وتقلب ثم تترك لتبرد.

استخدامات زبدة الشيا المختلفة


تُستخدم زبدة الشيا، التي غالبًا ما يُعتقد أنها غذاء فائق للبشرة، منذ عدة قرون لأسباب تجميلية ولا تزال حتى يومنا هذا حلاً جماليًا لكل شيء بدءًا من العناية ببشرة الأطفال وحتى لبشرة الرجال والنساء لإخفاء التجاعيد، لكن ليست البشرة فقط هي التي يمكن أن تستفيد من زبدة الشيا فهي مفيدة أيضًا للشعر.


فوائد زبدة الشيا للشعر

1. الرطوبة:
زبدة الشيا مليئة بالأحماض الدهنية والفيتامينات التي تساعد على ترطيب الشعر، وتحتوي زبدة الشيا أيضًا على خصائص مرطبة تساعد على حبس الرطوبة دون ترك الشعر ثقيلًا أو دهنيًا.

2. التحفيز:
يعد تدليك زبدة الشيا في فروة الشعر طريقة رائعة للاحتفاظ بالزيوت الطبيعية دون تجريد الشعر والرأس من الزيوت الطبيعية التي يمتلكها، بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا التحفيز الإضافي في تعزيز نمو البصيلات.

3. مضاد للتجعد:
زبدة الشيا للشعر هي أيضًا طريقة رائعة لمحاربة التجعد نظرًا لخصائصها الملطفة، يمكن أن يساعد استخدام المنتجات المليئة بزبدة الشيا في تهدئة فروة الرأس ومعالجة التجعد.

4. الحماية:
تمامًا كما تساعد زبدة الشيا في حماية البشرة من الحرارة والتشقق ، يمكن أن تكون زبدة الشيا واقيًا رائعًا من الحرارة للشعر أيضًا، هذا لأنه يخلق حاجزًا على الشعر يمكن أن يكون بديلاً صحيًا لمواد الحماية الكيميائية للحرارة ، ويساعد أيضًا في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

5. فروة رأس صحية:
بفضل خصائص الترطيب اللطيفة ، تعد منتجات الشعر الممزوجة بزبدة الشيا خيارًا رائعًا إذا كانت فروة الرأس تحتاج إلى القليل من العناية.

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كيف تستخدم زبدة الشيا على الشعر

الشعر المجعد:
إذا كان لديك شعر مجعد ، نوصي باستخدام منتج شامبو به زبدة الشيا وخشب الصندل ويكون خالي من الكبريتات، ويساعد شامبو زبدة الشيا هذا على ترطيب الشعر ولكنه خفيف بدرجة كافية بحيث لا يثقل تجعيد الشعر.

الشعر الجاف:
إذا كان شعرك جافًا ، فيمكن  إضافة بلسم مغذي إلى روتين العناية بالشعر ويكون مصنوع من زبدة الشيا، فهو يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة ، مما يترك الشعر ناعماً ومتغذياً.

الشعر الناعم:
إذا كان شعرك ناعمًا ، يجب أن تتجنبي المنتجات التي قد تكون ثقيلة على الشعر، لأن ذلك سيجعل الشعر يبدو باهتًا ومتعبًا، يمكن استخدام منتج شامبو بزبدة الشيا فقط.

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