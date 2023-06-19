يحمي من الشيخوخة ويحافظ على نضارة البشرة.. فوائد جل الصبار للبشرة

الصبار نبات عصاري موطنه إفريقيا، أوراقه سميكة وتحتوي على مادة شفافة تشبه الهلام، هذا الجل هو ما نستخدمه لأغراض العناية بالبشرة.

في مصر القديمة يتم استخدامه لتخفيف بعض الأمراض وبعض الآلام، كما تم استخدام الصبار لتهدئة تهيج الجلد، يمتدح أرسطو فضائله ونجده بعد عدة قرون في قائمة النباتات الطبية في الصين والهند.

ماذا يحتوي الصبار؟

يتكون جل الصبار من 96٪ ماء وبعض الإنزيمات والمعادن والأحماض الأمينية والفيتامينات، يفسر وجود العديد من المكونات النشطة جميع مزايا الصبار للبشرة.

فوائد جل الصبار

الصبار مرطب طبيعي

جل الصبار يحتوي على 96٪ من الماء. هذا يجعله خيارًا طبيعيًا رائعًا لترطيب بشرتك، يمكن أن يساعد في تهدئة البشرة الجافة وجعلها أكثر ليونة، بالإضافة إلى ذلك يمتص الجلد جل الصبار بسهولة لذلك لن تترك بشعور دهني.

الصبار له خصائص مضادة للالتهابات

واحدة من الفوائد الرئيسية للصبار هي خصائصه المضادة للالتهابات يمكن أن يساعد ذلك في تقليل ظهور الشوائب والبثور والتجاعيد، يمكن أن يساعد الصبار أيضًا على تهدئة الجلد المصاب بحروق الشمس.

الصبار غير مهيج

فائدة أخرى كبيرة للصبار هو أنه غير مزعج، هذا يجعله اختيارًا جيدًا للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، يمكن استخدامه على أي نوع من أنواع البشرة بما في ذلك البشرة الحساسة والمعرضة لحب الشباب.

الصبار يساعد في لدغات الحشرات

كلاهما مطهر ومضاد للحكة والشفاء، يمكن أن يعالج الصبار بشكل مثالي لدغات الحشرات دون التعرض لخطر رد الفعل لأنه غير مهيج.

الصبار للشعر

يمكن أيضًا استخدام الصبار لشعرك، يمكن أن يساعد في ترطيب فروة رأسك وإضافة لمعان لشعرك، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد الصبار في علاج قشرة الرأس وأمراض فروة الرأس الأخرى.

يعالج الصبار حروق الشمس

يمكن أن يساعد جل الصبار في علاج حروق الشمس، له خصائص مهدئة ومرطبة يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وعدم الراحة من حروق الشمس بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد الصبار في تسريع عملية الشفاء.