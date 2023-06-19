5 فوائد لبذور الكتان لتعزيز صحة الشعر

تعتبر بذور الكتان من البقوليات الأساسية في العديد من المأكولات في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يتم تناولها إما كبرعم أو في شكل مطبوخ، حيث تحظى حبوبها بشعبية كبيرة.

تعد بذور الكتان من الأطعمة الصحية والغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، فهناك فوائد عديدة لبذور الكتان لصحة الشعر، في السطور التالية يوضحها الخبراء بموقع " netmeds".

تعزيز نمو الشعر:

تحتوي بذور الكتان على الأحماض الدهنية الأساسية المهمة لتغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، كما أنها تحتوي على فيتامين E الذي يساعد على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس وبالتالي تعزيز نمو الشعر ومنع التلف خاصة بفصل الصيف والطقس الحار.

تقوية الشعر:

تحتوي بذور الكتان على البروتينات والمعادن المهمة مثل الحديد والزنك التي تساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه، كما أنها تحتوي أيضًا على الأحماض الأمينية التي تساعد على بناء الكولاجين اللازم لتقوية ونمو الشعر.

تحسين صحة فروة الرأس:

تحتوي بذور الكتان على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة فروة الرأس ومنع التهابات الجلد، كما أنها تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على ترطيب فروة الرأس ومنع جفافها.

تحسين مظهر الشعر:

تحتوي بذور الكتان على الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات المهمة لصحة الشعر وتحسين مظهره، كما أنها تحتوي على الألياف التي تساعد على منع تشابك الشعر وجعله ناعمًا ولامعًا وبدون قشرة.

منع القشرة:

يمكن أن تؤدي التهابات فروة الرأس إلى ظهور القشرة، ولكن الأحماض الدهنية الأساسية في بذور الكتان تعمل على منع ظهور القشرة وتحسين صحة فروة الرأس، فبذور الكتان يمكن استخدامها لتحسين صحة الشعر والوقاية من التساقط وتحسين مظهره، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها لتحديد الجرعة المناسبة وتجنب أي آثار جانبية.