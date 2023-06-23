تعزيز صحة القلب وحرق السعرات.. 6 فوائد صحية للضحك

غالبًا ما يُشار إلى الضحك على أنه أفضل دواء نظرًا لفوائده الصحية العديدة، ومن منظور فسيولوجي يؤدي الضحك إلى إطلاق مادة الإندورفين، وهي مادة كيميائية طبيعية تمنح الجسم الشعور بالسعادة، مما يؤدي إلى تعزيز فوري للمزاج وتقليل التوتر والإجهاد والقلق.

ويحفز الضحك أيضًا جهاز المناعة عن طريق زيادة إنتاج الأجسام المضادة وتنشيط الخلايا المناعية، وبالتالي تعزيز المناعة بشكل عام.

ووفقًا لخبراء الصحة، فإن الضحك يعزز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم وزيادة الأوكسجين، كما أنه يقوم بتمرين عضلات الحجاب الحاجز ومنطقة البطن، مما يوفر تمرينًا مصغرًا للجسم.

علاوة على ذلك، فقد ثبت أن الضحك يخفف الألم عن طريق إطلاق مسكنات الألم الطبيعية وإلهاء الأفراد عن الانزعاج، ويحسن الروابط الاجتماعية.

وقدّم موقع Hindustan times فوائد الضحك العديدة في حديث إلى الأخصائي النفسي الدكتور جينفان تون الذي قال: أظهرت العديد من الدراسات أن الضحك يمكن أن يقلل من هرمونات التوتر في الدم، ويزيد من المواد الكيميائية التي تجعلنا نشعر بالسعادة مثل الإندورفين، ويعزز جهاز المناعة لدينا، وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن إدخال بعض الضحك في الحياة العملية يمكن أن يساهم في الإنتاجية، ويزيد من تعزيز الروابط في مكان العمل.

واستكمل: "في الآونة الأخيرة، تم استخدام الضحك والفكاهة كأسلوب في العلاج المعرفي السلوكي لجعل العلاقات الجسدية والنفسية والاجتماعية صحية، وبالتالي تحسين شكل الحياة في نهاية المطاف، وهناك أيضًا ممارسة بديلة للعقل والجسم على أساس المفهوم، يطلق عليه "يوجا الضحك"، والتي تكتسب شعبية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، هذه الممارسة عبارة عن مزيج من تمارين الضحك وتنفس اليوجا، وغالبًا ما يتم إجرائها في جلسة جماعية، وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في المشاعر الإيجابية وتقليل أعراض التوتر والقلق بالإضافة إلى تحسين نوعية النوم".

يتفق معظمنا على أن الضحك الجيد يجعلنا نشعر بتحسن، ولهذا السبب يقولون "الضحك هو أفضل دواء" للأسباب التالية:

يقوي جهاز المناعة:

الضحك يقوي جهاز المناعة عن طريق تقليل هرمونات التوتر وزيادة الخلايا المناعية والأجسام المضادة لمكافحة العدوى، وبالتالي تحسين مقاومتك للأمراض، كما يحفز الضحك الجهاز اللمفاوي ويساعد الجسم على التخلص من الفضلات والسموم من أنسجة الجسم.

يقلل التوتر:

يمكن للضحك أن يشجع الإحساس العام بالرفاهية من خلال تحفيز اندفاع هرمونات التخلص من التوتر مثل الأدرينالين والدوبامين، كما أن الضحكة الجيدة القلبية تغذي الجسم بالأكسجين وتطلق سراحه جسديًا وعاطفيًا؛ ترك العضلات أكثر استرخاء بعد ذلك.

يعزز صحة القلب:

يزيد الضحك من معدل ضربات القلب وكمية الأكسجين في الدم. إنه بمثابة تمرين رائع ويفيد الصحة بنفس طريقة المشي في الصباح لساعة. يضخ القلب ويسكن الأوعية الدموية. هذا يمكن أن يحسن وظيفة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

حرق السعرات الحرارية:

من الآثار الجانبية الشائعة للتوتر المزمن زيادة الوزن، لا يعتبر الضحك بأي حال من الأحوال بديلاً عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولكن أظهر بحث أجراه المركز الطبي بجامعة فاندربيلت أن الضحك لمدة من 10 إلى 15 دقيقة يوميًا يحرق ما بين 10 و40 سعرًا حراريًا ويقلل أيضًا من هرمونات التوتر التي تسبب زيادة الوزن.

يشعر بتحسن:

نكتة جيدة، فيلم مضحك، أو مجرد رؤية أي شيء مضحك يمكن أن يصرفك عن ألمك ويجعلك تشعر بتحسن، على الأقل لفترة من الوقت، يوفر الضحك إلهاءات عن المواقف العصيبة ويمنح عقلك وقتًا للراحة من القلق.

يقوي الروابط:

يمكن أن تساعدك الضحكة المشتركة مع الأصدقاء أو العائلة أو زميل في العمل على الشعور بمزيد من الارتباط بهذا الشخص وتشكيل رابطة قوية ودائمة.