مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم تعلن فتح باب التقديم غدًا

أعلنت مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم، فتح باب التقديم غدًا الأحد، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عام 2022/2023 بمجموع 230 درجة.

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم

وأشارت المدرسة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" إلى أن التقديم للالتحاق بمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم سيكون من ورقيًا بمقر المدرسة، لحين فتح الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم الذى سيعلن خلال الأيام القليلة التالية، لافتة إلى أنه ستقوم المدرسة بتسجيل الطلاب المتقدمين لها إلكترونيا على موقع الوزارة فور افتتاحه.

وأوضحت مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم، أن من شروط قبول الطلاب للالتحاق بالمدرسة أن يتاح التقديم للبنين فقط الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من أبناء محافظة الشرقية فقط، وأن لا يزيد عمر الطالب عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.

وحددت المدرسة الأوراق المطلوبة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم، وجاءت كالأتي:

-استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية (الأصل و3 صور).

-شهادة الميلاد (الأصل و3 صور).

-صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

-6 صور شخصية للطالب أو الطالبة مقاس 4*6

-ملف التقديم ويتضمن(طلب الالتحاق والدمغات المطلوبة).

-البطاقة الصحية للطالب.

-ملف ورقي وحافظة بلاستيك.

وأشارت المدرسة إلى أن من شروط القبول أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم مع الشريك الصناعي.

وتعد مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية الشريك الصناعي لها هي مؤسسة آل السويدي للتنمية، والدراسة بها لمدة ثلاث سنوات فقط، وتتميز تلك المدرسة بعدة مميزات منها:

-الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير دولية.

-التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

-فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

-توفير الزي المدرسي.

-توفير أتوبيس لنقل الطلاب لأماكن التدريب.

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