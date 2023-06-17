السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم" تكشف تفاصيل التقديم لمدرسة "السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات"

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية، عن تفاصيل تنسيق مدرسة السويدى وهي مدرسة ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية كما أنها حكومية مجانية.

 

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية تكون فى شهر يوليو، مؤكدة أن الوزارة ستعلن كافة التنسيقات الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عقب امتحانات الثانوية العامة على أن يكون التقديم أيضًا بعد امتحانات الثانوية العامة 2023.

وفى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة أهم المعلومات عن مدرسة السويدى

_  اسمها مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات 


_ مدرسة مجانية ولكن بمعايير دولية


_ هى شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والشريك الصناعي السويدى إلكتروميتر. 


_ العنوان زهراء أكتوبر الجديدة قطاع د (800 فدان سابقا) بمحافظة الجيزة وتقبل المدرسة المتقدمين من جميع أنحاء الجمهورية. 


_ ليس للمدرسة أى فروع أخرى على مستوى الجمهورية 


_ المدرسة متخصصة فى مجال البرمجة فقط


_ الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات 


_ تقبل المتقدمين من البنات والبنين


_  تنسيق العام الماضي بمجموع 230 ودرجة اللغة الإنجليزية 48


_ تنسيق العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لم يتم تحديده إلى الآن


_التقديم من خلال موقع الوزارة بالإيميل الموحد الخاص بالطالب


_ مصروفات حكومية يتم دفعهم فى البريد


_الدراسة  باللغة الإنجليزية 


_مواد أكاديمية English .. physics .. math
ولغة عربية .. تربية دينية .. تربية وطنية  بجانب مواد التخصص الخاصة  software بجانب الأنشطة المختلفة لتنمية مواهب الطالب.


وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية هذه الأيام فى الاختيار بين الثانوية العامة أو مدارس التعليم الفنى أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أن يبدأ التقديم للصف الأول الثانوي عقب انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي والتى سوف تنتهى فى منتصف يوليو المقبل، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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