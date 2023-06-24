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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكرى لـ "الشاهد": ما تحقق على أرض هذا الوطن ليس بالشىء القليل

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه من الضروري أن ندرك بأن ما تحقق على أرض هذا الوطن ليس بالشيء القليل، وأن نعي بأن حماية هذا الكيان الوطني في مواجهة التحديات التي تتم في السودان وليبيا واليمن، وفي الشمال الشرقي في سيناء ليس بالقليل. 

 

وأضاف بكري خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أننا اليوم أمام بلد مختلفة ومؤسسات متكاملة، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي صعب علينا نتيجة ظروف كثيرة لكننا قبل جائحة كورونا كنا قد وصلنا لمعدل نمو 5.6%.

 

عن برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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