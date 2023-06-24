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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بانضمام نيفيش.. الهلال السعودى يعقد أكبر صفقة فى تاريخ ولفرهامبتون

الهلال السعودى
الهلال السعودى

أعلن نادي الهلال السعودي، الجمعة، تعاقده مع قائد ولفرهامبتون لاعب وسط المنتخب البرتغالي روبن نيفيش، بصفقة قياسية للنادي الإنجليزي.

ونشر النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري السعودي مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" يظهر فيه ابن الـ26 عاما بقميص النادي، مرفقا بعبارة "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا".

وأشار ولفرهامبتون عبر موقعه إلى أن قائده سينضم إلى الهلال "بصفقة قياسية للنادي" الإنجليزي، مقدرة بـ47 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) وفق وسائل إعلام بريطانية.

ولم يكشف الهلال عن مدة الصفقة، فيما ذكر موقع "ذي أثلتيك" أنه سيوقع على عقد لمدة 3 أعوام.

ووصل نيفيش إلى ولفرهامبتون عام 2017 قادما من بورتو البرتغالي، وبات ركيزة مع "الذئاب" حيث خاض معهم 253 مباراة مسجلا 30 هدفا و13 تمريرة حاسمة.

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