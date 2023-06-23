تعرف على مباريات الجولة الـ 32 في الدوري المصري

يبحث العديد من جمهور كرة القدم في مصر، عن مباريات الجولة الـ 32 في الدوري المصري الممتاز، بعد فترة من التوقف الدولي، ليعود من جديد الدوري بمباريات الجولة الـ 32 ليتابع الجمهور فرقهم التي يشجعونها عبر شاشات التلفاز ومدرجات الإستاد.

مباريات الجولة الـ 32 في الدوري المصري

الزمالك وغزل المحلة

ويفتتح فريقي الزمالك وغزل المحلة مباريات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 من شهر يونيو الجاري اللقاء من استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المصري وفيوتشر

ويواجه فريق نادي المصري البورسعيدي، نظيره نادي فيوتشر يوم الأربعاء المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بيراميدز وسموحة

و في أول أيام عيد الاضحى المبارك يضرب فريق بيراميدز موعداً مع نظيره نادي سموحة على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

الإسماعيلي وأسوان

ويستأنف فريق نادي الإسماعيلي ونظيره نادي أسوان لقاءات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل الموافق 29 من شهر يونيو الجاري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهره ومكة المكرمة من استاد الإسماعيلية.

البنك الأهلي والأهلي

وفي ثاني أيام عيد الاضحى المبارك يتجمع جمهور النادي الأهلي حول التلفاز أو في مدرجات استاد الشرطة لمتابعة أحداث اللقاء بين البنك الأهلي والنادي الأهلي والتي تنطلق في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إنبي وفاركو

وفي مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يواجه فريق نادي إنبي نظيره نادي فاركو ضمن لقاءات الاسبوع الـ 32 من الدوري المصري.

المقاولون العرب والداخلية

وتنطلق صافرة بداية لقاء المقاولون العرب والداخلية يوم الجمعة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

ويختتم فريقي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا لقاءات يوم الجمعة ثالث أيام العيد حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

حرس الحدود والاتحاد السكندري

ويشهد يوم السبت الموافق الأول من شهر يوليو المقبل ختام مباريات الأسبوع الـ 32 من جولات الدوري المصري الممتاز بين فريقي حرس الحدود والإتحاد السكندري حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.