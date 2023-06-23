أفشة رجل مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى

حصد محمد مجدي (أفشة) صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي جمعت الفريقين مساء الخميس ببطولة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة على ملعب الكلية الحربية، ضمن الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري.

وتمكن صانع ألعاب الأهلي، من صناعة هدفين في ثلاثية الأهلي اليوم أمام حرس الحدود ليساهم في الانتصار.

واستعاد الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة من أصل 25 مباراة فقط خاضها المارد الأحمر هذا الموسم.

وأصبح الأهلي بحاجة للفوز في 4 مباريات فقط من أصل 9 مباريات متبقية من أجل التتويج رسميًا ببطولة الدوري المصري الممتاز.