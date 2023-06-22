الأهلى ينتزع الصدارة بثلاثية والحرس يودع الدورى رسميًا

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي صدارة الدوري الممتاز بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 16 المؤجلة من الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي محمود بن والي في الدقيقة 4 بالخطأ في مرماه وأحمد عبد القادر في الدقيقة 56 وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 64.

وارتفع رصيد الأهلي عند 65 نقطة في الصدارة ليقترب من التتويج باللقب ويُصبح على بُعد 12 نقطة فقط من 9 مباريات متبقية.

وودع حرس الحدود بطولة الدوري الممتاز رسميًا بعد توقف رصيده عند 20 نقطة في المركز الأخير من 31 مباراة.

أحداث الشوط الأول

سجل محمود بن والي مدافع حرس الحدود هدف التقدم لصالح الأهلي بالخطأ في مرماه بعد 4 دقائق.

أحمد عبد القادر أرسل تمريرة بينية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء سيطر عليها المدافع محمود بن والي ولكنه مرر الكرة في اتجاة المرمى مع خروج الحارس محمد فوزي لتمر الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة السادسة أهدر محمد شريف الهدف الثاني بعدما أرسل عمرو السولية تمريرة بينية رائعة للاعب محمد شريف داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس محمد فوزي ثم شتتها الدفاع.

أول ظهور لصالح حرس الحدود في الدقيقة 18 بعدما أرسل محمد رضا الكرة لداخل منطقة الجزاء من الكرة الثابتة وحولها إبراهيم القاضي براسية قوية أمسك بها الحارس محمد الشناوي.

محمد مجدي أفشة أرسل تمريرة للاعب محمد شريف الذي استلم الكرة خلف المدافعين وثم سدد الكرة ولكن ارتطمت في قدم إسلام عبد الله ومرت لخارج الملعب.

في الدقيقة 26 أهدر طاهر محمد طاهر فرصة هدف بعدما سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها ببراعة محمد فوزي حارس مرمى حرس الحدود.

في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، أفشة أرسل تمريرة بينية لداخل منطقة الجزاء نجح الحارس محمد فوزي في تشتيتها من أمام أحمد عبد القادر لخارج الملعب.

طاهر محمد طاهر ارسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها محمد رضا من على القائم الأول.

وألغت تقنية الفيديو هدفًا سجله محمد شريف قبل نهاية الشوط الأول بداعي وجود تسلل.

أحداث الشوط الثاني

كان أحمد عبد القادر قد سجل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 56 بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة قبل أن يسدد عبد القادر تسديدة مباغتة على يمين الحارس.

وكان الأهلي قد أجرى تغييرًا في الدقيقة 55 بنزول أليو ديانج بدلا من السولية الذي تعرض للإصابة.

وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 64 بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة قبل أن يسدد كرة قوية فشل حارس مرمى حرس الحدود في التصدي لها وسكنت الشباك.

وعقب الهدف انطلق طاهر راكضًا نحو مدرجات الدرجة الثالثة ليحتفل مع الجماهير التي رددت الاغنية الشهيرة "سطلانة" التي صارت أيقونة احتفالات لاعبي وجماهير الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

في الدقيقة 71 إسلام جمال مرر الكرة للاعب مؤمن عوض داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد الأخير الكرة ولكن تصدى لها الشناوي ثم شتتها رامي ربيعة.

توقف المباراة بسبب إصابة الشناوي بعد كرة مشتركة مع مؤمن عوض ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وأجرى كولر 3 تبديلات بنزول ياسر إبراهيم ومحمد فخري وبيرسي تاو بدلا من محمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

في الدقيقة 86 أهدر بيرسي تاو الهدف الرابع بعدما استلم الكرة خلف المدافعين وتوغل داخل منطقة الجزاء ولكن خرج الحارس محمد فوزي ونجح في استخلاص الكرة ببراعة.