الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يحسم اليوم.. تفاصيل تجديد حسين الشحات فى الأهلى

حسين الشحات
حسين الشحات

يعقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، جلسة خاصة مع أمير توفيق، مدير التعاقدات، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم التجديد بشكل رسمي وإنهاء الملف بعد الجلسة الثنائية التي جمعته والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لإقناعه بالبقاء داخل القلعة الحمراء.

وكشف مصدر بالأهلي، عن أن حسين الشحات تراجع عن فكرة إلغاء نسبة المشاركة في المباريات، ويرحب بالتجديد لنادي الأهلي، وسيتم حل الأزمة خلال ساعات، بعد الحصول على موافقة محمود الخطيب رئيس النادي.

وأضاف المصدر أن اللاعب طلب التعامل بنفس طريقة وليد سليمان بإلغاء نسبة المشاركة في الموسم الأخير من عقده مع الفريق بعد رفض إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب طلبه في بداية المفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتفاقًا بين اللاعب وإدارة الأهلي بالسماح له بالرحيل حالة وصول عرض رسمي يحصل فيه على قيمة العرض كاملًا، تقديرًا لدوره ومجهوداته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن إعلان تجديد عقود الثلاثي حسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة سيكون خلال الساعات القادمة بعد وضع الرتوش النهائية بين اللاعبين وإدارة الكرة.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد أعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "التحضير للمباراة كان صعبًا لعدة أسباب، أبرزها الأجواء الاحتفالية عقب الفوز الكبير بدوري أبطال إفريقيا، وعدم حصول أكثر من لاعب على راحة بسبب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية".

وواصل المدير الفني حديثه: "أجرينا عدة تغييرات على تشكيل الفريق أمام حرس الحدود بسبب ضغط المباريات، ومنحت بعض اللاعبين راحة مثل حسين الشحات وحمدي فتحي للتغلب على الإجهاد".

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