إزاى تشغل تكييف العربية وتوفر بنزين؟ .. اتبع هذه الطرق و"ماتخفش"

توفير استهلاك البنزين للسيارة هو أمر مهم للعديد من الأشخاص، الذين قد ترهقهم ميزانية تكاليف الوقود، حيث يسعون لتقليل هذه التكاليف مع تقليل الانبعاثات الضارة.

إزاى تشغل تكييف العربية وتوفر بنزين؟

وتستعرض «الدستور»، أهم النصائح والإرشادات التي يمكن اتباعها لتوفير أكثر من 50% من استهلاك البنزين فى السيارة

1- الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب:

يعد الحفاظ على ضغط إطارات سيارتك بشكل صحيح أمرًا ضروريًا لكفاءة استهلاك الوقود، حيث تزيد الإطارات الغير منتظمة فى عملية الضبط من زيادة استهلاك الوقود، كما ينصح خبراء السيارات والميكانيا بشحن إطارات السيارة بالنيتروجين بدلاً من الهواء، لكونه يحافظ على ضغط الإطارات لأطول مترة ممكنة، كما أنه يؤدى إلى تحسين كفاءة الطاقة ، وزيادة العمر الافتراضي للإطارات.

2- القيادة الاقتصادية:

يعتبر الأسلوب الذي تقود به سيارتك أحد العوامل الرئيسية في استهلاك البنزين، حاول قيادة السيارة بلطف وتجنب التسارع السريع والفرملة الحادة، كما يفضل أن تحافظ على سرعة معتدلة وثابتة عندما تكون على الطريق السريع.

3- صيانة السيارة:

يلعب الحفاظ على سيارتك في حالة جيدة دورًا هامًا في توفير استهلاك البنزين، تأكد من تنفيذ الصيانة الدورية وتغيير الزيت وفلتر الهواء والبوجيهات في الوقت المحدد.

4- تقليل الوزن:

قم بإزالة أي أوزان زائدة من السيارة قد تؤثر على استهلاك الوقود، على سبيل المثال، لا تحمل أدوات غير ضرورية في صندوق السيارة أو المقعد الخلفي، حيث يزيد الوزن الزائد من استهلاك البنزين.

5- إغلاق المحرك عند التوقف الطويل:

عندما تكون في موقف يتطلب التوقف لفترة قصيرة، مثل الانتظار في إشارة مرور أو خلال مكالمة هاتفية، يفضل إغلاق المحرك بدلاً من تشغيله في وضع الخمول، تشغيل المحرك في وضع الخمول يستهلك الوقود بدون فائدة.

6- تكييف السيارة:

يستهلك تشغيل المكيف أو التدفئة في السيارة كميات كبيرة من الوقود، ونصح خبراء السيارات بتشغيل تكييف السيارة أثناء القيادة لمسافة طويلة وسرعة عالية، مع أغلاق كافة النوافذ فى السيارة، هذا يوفر أكثر فى استهلاك البنزين على عكس فتح النوافذ، حيث يزيد فتح النوافذ وسقف السيارة من مقاومة الهواء ويؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، وحاول أيضا استخدام النظام الأوتوماتيكي للتحكم في التكييف بحيث يعمل على تنظيم درجة الحرارة تلقائيًا وفقًا للظروف الخارجية، أما إذا كنت تسير بالسيارة على سرعة أقل من 40 كيلو فى الساعة يجب فى هذه الحالة إعلاق تكييف السيارة وحاول استخدام نظام التهوية المباشرة في الأيام اللطيفة.

7- الحفاظ على السرعة المعتدلة:

تعد القيادة بسرعة معتدلة أحد أهم الطرق لتوفير البنزين، يجب تجنب القيادة بسرعات عالية والتسارع والتباطؤ المفرط، حافظ على سرعة ثابتة واستخدم ميزة مثبت السرعة إذا كانت متوفرة في سيارتك.

8- تموين البنزين من محطات موثوق بها:

تأكد من استخدام نوع الوقود الموصى به من قبل الشركة المصنعة، استخدام وقود غير ملائم قد يؤثر على كفاءة استهلاك البنزين، كما يجب أن تتأكد من محطات الوقود على أن تكون محطة وقود ذات ثقة لعدم تعرضك لتموين بنزين مغشوش بالماء.