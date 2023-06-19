لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we.. تفاصيل

يرغب عملاء الشركة المصرية للاتصالات في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we لتسديدها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامة المالية التي توقعها الشركة على العملاء المتخلفين عن الدفع في المواعيد التي تحددها أو انقطاع الخدمات ( المكالمات ، الإنترنت) في حالة تكرار عدم سداد الفواتير الربع سنوية.

لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we

يستطيع الملايين من عملاء شركة WE الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الاستعلام من كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي وتحديد مكان تركيب التليفون بشكل دقيق.

تمنح الشركة فترة 30 يوم كسماح للعملاء للدفع يتم احتسابها من وقت إصدار الفاتورة للدفع بدون دفع غرامة تأخير كما تمنح الشركة 30 يوم أخرى للدفع بغرامة تأخير تصل إلى 10 جنيها أو 2% من إجمالي الفاتورة ويتم تحصليها عبر الفاتورة الربع سنوية.

خطوات معرفة قيمة الفاتورة الربع سنوية 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي من خلال الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات WE وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الربع شهرية.

كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة الضمرية للاتصالات.

إدخال كود المحافظة.

تسجيل رقم الهاتف الأرضي بدقة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور المبلغ المراد دفعه كإجمالي قيمة الفاتورة ( المكالمات الزائدة وقيمة الاشتراك).

اعتمدت الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل لدفع الفواتير وهي ( مكاتب البريد، فوري، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، فودافون كاش، أمان، ممكن، خدماتي، مصاري، Bee، سداد).

أرقام الأعطال والشكاوى لشركة We 2023

خصصت الشركة المصرية للاتصالات WE عدة أرقام ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين من كافة محافظات الجمهورية لحلها فورا وذلك عبر الأرقام 111 ، 19777 ، 01555000111 حيث يتلقي المكالمات مجموعة مميزة من موظفي خدمة العملاء لإزالة كافة المعوقات أمام العملاء خاصة الذين يعانون من مشاكل خدمية في المكالمات او الانترنت الأراضي.

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