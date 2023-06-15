ارتفعت معدلات البحث عبر محرك البحث الأشهر “جوجل”، عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023، وطرق سداد الفاتورة قبل صدور فاتورة يوليو.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يونيو 2023، وكيفية السداد والدفع.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يونيو 2023



قامت الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خط العميل الذي لم يسدد الفاتورة لوضع لاستقبال لمدة شهر انتهت اليوم الخميس 15 يونيو، وبدأت الشركة في اتخاذ إجراءات فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

وتصل غرامة التأخير بقيمة 10 جنيهات كحد ادني أو 1.5 % كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد والتي فرضتها الشركة اعتبار من يوم الإثنين 15 مايو الماضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي



وتفتح المصرية للاتصالات جميع فروعها علي مستوي الجمهورية والبالغة 1571 سنترال من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير علي المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلي الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني.



آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023



وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يونيو 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يونيو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.