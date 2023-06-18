طريقة ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عن شهر يونيو 2023

يهتم ملايين المصريين بسداد فاتورة التليفون الأرضي في موعدها كل ثلاث أشهر، كي لا تنقطع عنهم وبالتبعية ينقطع الإنترنت الأرضي، كون المصرية للاتصالات صاحبة النصيب الأكبر من المشتركين في خدمة الإنترنت المنزلي، الذي تتوقف عليه العديد من أمور الحياة اليومية من عمل ودراسة أو حتى إدارة أعمال.

فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2023

ويتصدر البحث عن سداد فاتورة التليفون الأول محركات البحث إذ يرغب عدد كبير من المواطنين في سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت؛ لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة، والتي هي تتصل بخدمات الإنترنت.

طريقة سداد فواتير التليفون الأرضي

ويقدم موقع الدستور في السطور الآتية كل ما يريد المواطن معرفته عن طريقة سداد فواتير التليفون الأرضي للراغبين في سدادها لتشغيل خدمة الإنترنت؛ لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة، والتي هي تتصل بخدمات الإنترنت.

فاتورة التليفون الأرضي 2023

وسهلت الشركة المصرية للاتصالات طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023 ، والتي تدفع عن الاستهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، و يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي للإنترنت

اتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للسداد للتيسير على المستفيدين وأولها من خلال خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون.

عبر ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون.

عبر خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

خطوات سداد فاتورة الأرضي بفوري

الدخول على موقع فوري على الإنترنت

اضغط على كلمة لوحة مدفوعاتي

اضغط على كلمة عملية جديدة

ثم اضغط على اتصالات وإنترنت

اضغط على كلمة WE

اضغط على خدمة محلية المصرية للاتصالات

ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي واضغط على التالي

سيظهر لك فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

اختر طريقة الدفع فيزا كارت واستكمل خطوة الدفع

موعد سداد فاتورة الأرضي

يذكر أنه سيتم فرض غرامة مالية لمن تخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

باستخدام اسمك ورقم الهاتف، وذلك من على موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال هذا الرابط