الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we الشركة المصرية للاتصالات

يبحث كثير من الناس خلال هذه الأيام على محركات البحث عبر الانترنت عن الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we الشركة المصرية للاتصالات.

ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we الشركة المصرية للاتصالات.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we الشركة المصرية للاتصالات

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن انتهاء مهلة دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة يوم الاثنين ١٥ مايو ومنحت الشركة المشترك شهر أخر لسداد الفاتورة بالغرامة والتي تصل قيمتها ١٠ جنيهات كحد ادني أو ١.٥% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد ، في حالة عدم سداد الفاتورة التي صدرت منذ منتصف أبريل الماضي، وجري تحويل خط العميل تلقائيا إلى وضع استقبال المكالمات فقط.



رابط دفع فاتورة التليفون الارضي اونلاين

في حين إذا استمرار العميل في عدم الدفع ستقوم الشركة بداية من منتصف يونيو المقبل فصل الخدمة عن خط العميل وقطع الحرارة نهائيا عنه لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه .

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023

وتستقبل الشركة المصرية للاتصالات المواطنين والعملاء داخل ١٥٧٢سنترالات على مستوي الجمهورية من الثامنة صباحا إلى الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي اتاحت الدفع في عدد ١٢٠ مركز خدمة ونح ١٥٠ نقطة بيع أخري في المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير علي المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلي الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني .

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we الشركة المصرية للاتصالات

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر أبريل 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.