استعلام فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023

تزايد عمليات البحث علي الانترنت وخاصة محرك البحث العالمي جوجل عن استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2023، وطرق سداد الفاتورة قبل صدور فاتورة يوليو.

ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن استعلام فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2023، وكيفية السداد والدفع.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023



من المقرر قيام الشركة المصرية للاتصالات بإتاحة فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو بداية من يوم السبت 15 يوليو 2023 على أن يتم اتاحت سدادها لمدة شهر بدون أي غرامة تأخير حتى يوم الإثنين 15 أغسطس.

تبدأ الشركة بعدها لتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد ادني أو 1.5% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد حتى يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

وفتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات علي مستوي الجمهورية والبالغة 1571 سنترال من الثامنة صباحًا إلى الثالثة والنصف عصرًا بالإضافة إلى 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.



موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023



وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ30 يومًا، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.



استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.