أستاذ علاقات دولية: قمة باريس تسعى لإقرار نظام عالمي لمواجهة تغيرات المناخ

قال الدكتور صامويل ريميني، أستاذ العلاقات الدولية، إن قمة “ميثاق التمويل” بباريس، عُقدت لمناقشة استراتيجيات التعامل مع تحديات تغير المناخ.

وأضاف صامويل ريميني، خلال مداخلة عبر “سكايب” ببرنامج “10 داونينج ستريت”، أن هناك نقاشات لتحسين عمل البنك الدولي وصندوق النقد لتوفير قاعدة تمويل ضخمة من أجل التنمية.

وانطلقت في باريس فعاليات قمة "ميثاق التمويل العالمي" لمناقشة مواضيع عدة، منها “المناخ، وإعادة هيكلة الديون والحد من الفقر”، بحضور رؤساء دول ووزراء مالية ومنظمات دولية من جميع أنحاء العالم.

وتستقطب القمة ما يقرب من 50 رئيس دولة وحكومة، كألمانيا والبرازيل والسنغال وزامبيا، وممثلين لأكثر من 100 دولة، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتهدف القمة الجديدة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "COP 27" العام الماضي في مصر، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر، ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، إلى جانب تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.