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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى العياط

جثة
جثة

لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه صعقًا بالكهرباء في إحدى قرى العياط، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع طفل داخل مسكنه في إحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، أصيب بصعق كهربائي أدى لمصرعه في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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