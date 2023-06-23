الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: زيادة منافذ "كلنا واحد" بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو (فيديو)

كلنا واحد
كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية عن زيادة أعداد منافذ مبادرة "كلنا واحد" بالتزامن مع الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، وبلغ مجموع الكيانات الصناعية وسلاسل المواد الغذائية المشاركة في المبادرة الـ 1577 محلا.

واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. 

وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية، عن انضمام عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لفعالية يوم 30 يونيو التى تطلقها وزارة الداخلية ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالاً بتلك المناسبة ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية حتى الآن، 57 مولا تجاريا و44 سلسلة محل حلويات بإجمالى 349 فرعا و104 سلاسل مطاعم وكافيهات بإجمالى 629 فرعا و53 كيانا صناعيا بإجمالى 599 فرعا، بإجمالى 1577 فرعا بالإضافة إلى 36 منفذا من منافذ مصر للبترول.

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