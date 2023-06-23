حبس 3 متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية خارج البلاد

قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بمحاولة تهريب عملات أجنبية خارج البلاد، وذلك داخل حقائب خاصة بهم، وأمرت النيابة من ضباط المباحث المختصة بسرعة إنهاء التحريات التكميلية حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط 3 أشخاص، بحيازتهم مبالغ مالية «عملات أجنبية مختلفة» مخبأة داخل الحقائب الخاصة بهم، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهم على متن رحلات مغادرة من البلاد.

وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بملكيتهم للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.