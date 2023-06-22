"اتصالات النواب": دعم الرئيس السيسي للتحول الرقمي أحدث حراكا غير مسبوق

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتحول الرقمي، ولجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بالمنظومة، مشيرا إلى أن دعم القيادة السياسية أحدث حراكا غير مسبوق في هذا الشأن.

وأكد بدوي، خلاللقاء مع وفد مجلس النواب الأردني برئاسة النائب غازي الذنيبات، رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني، الذي يزور البرلمان المصري اليوم، أن ملف الإشاعات من أهم الملفات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية عقب ثورة 30 يونيو لسنه 2013، وتعرضنا لحرب شائعات غير مسبوقة من جماعات استهدفت الوطن، وكان لا بد من خروج قوانين تحقق الردع العام وعلى رأسها قانون الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وحرية تداول المعلومات، للرد على ملف الإشاعات والأكاذيب.

وأضاف بدوي أن الدولة المصري عززت البنية التحتية والبنية الأساسية وإنشات الشركة الوطنية we لخدمات المحمول في 2014 وحققت نجاحات مبهرة، متابعا بدويا بأن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي بهدف توصيل كافة المرافق إلى القرى والنجوع وحققت نجاحات متميزة.

ولفت بدوي إلى أن أحد القطاعات والتي لها نجاحات كبيرة هو هيئة البريد المصري الموجودة في كل النجوع والكفور والتي توسعت في إنشاء مكاتب البريد 65 % خدمات التحول الرقمي المواطن حتى خدمات المرور يستطيع المواطن استخراجها بكل سهولة.

وأوضح بدوي أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنة مستحدثة في البرلمان المصري في 2015 واستطاعت الانتهاء من عدة قوانين متعلقة بحماية الحرية الشخصية وعلى رأسها قانون حماية البيانات الشخصية والمعاملات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي يعالج سلبيات وتجاوزات ويعمل على حماية الأمن القومي وحماية بيانات المواطن وحماية الاستثمارات وإيجاد مناخ مناسب له، وقمنا بدعوة عدد كبير من الشركات العالمية العاملة مع الحكومة لتحقيق الشفافية والوضوح، وتم عقد 63 اجتماعا صباحي ومسائي وواجه القانون الجريمة الإلكترونية بكل صورها بما يحقق الردع بالتنسيق مع الحكومة.