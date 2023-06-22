آخر أخبار الغواصة تيتان المفقودة.. الساعات الحاسمة في عمليات البحث

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه رغم إشارة الحسابات إلى أن إمدادات الغواصة “تيتان” المفقودة، من الهواء القابل للتنفس لمدة 96 ساعة على وشك النفاد، إلا أن الخبراء أكدوا عدم دقة التقدير، وأنه من الممكن تمديد الأكسجين داخل الغواصة “تيتان” إذا اتخذ الركاب تدابيرً للحفاظ على الهواء القابل للتنفس.

آخر أخبار الغواصة تيتان المفقودة

وتابعت الصحيفة، أن عمليات البحث تجري في مراحلها الأخيرة وقبل وقت وجيز من إعلان الغواصة تيتان مفقودة وأن كل من عليها في عداد الأموات، خصوصًا وأنه غير معروف ما إذا كان من على متن الغواصة تيتان المفقودة قد نجوا منذ اختفائها صباح يوم الأحد الماضي أم لا.

وتوجهت الغواصة “تيتان” المفقودة إلى أعماق المحيط الأطلسي في رحلة سياحية، لتفقد حطام السفينة “تايتنك” التي غرقت قبل أكثر من 100 عام عقب اصطدامها بجبل جليدي.

الساعات الحاسمة في مصير الغواصة تيتان

وقال فرانك أوين، خبير البحث والإنقاذ في الغواصات، إن رقم إمداد الأكسجين يعد هدفًا مفيدًا للباحثين، ولكنه يعتمد فقط على "كمية رمزية من الاستهلاك، ولكن في جميع الحالات نحن الآن في الساعات الحاسمة، فإن لم تنجح فرق البحث في العثور على الغواصة تيتان المفقودة سيهلك كافة ركابها لا محال.

وتابع: قائد الغواصة تيتان المفقودة من المحتمل أنه نصح الركاب بفعل أي شيء لتقليل مستويات التمثيل الغذائي والتنفس ببطء شديد والحفاظ على الهدوء، من أجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأكسجين لأطول فترة ممكنة

وأفادت الصحيفة البريطانية أن رجال الإنقاذ قاموا بنقل المزيد من السفن والأدوات إلى موقع اختفاء الغواصة تيتان المفقودة، على أمل أن الأصوات تحت الماء التي اكتشفوها في اليوم الثاني لعمليات البحث قد تساعد في تضييق نطاق بحثهم في المهمة الدولية العاجلة.

وتابعت أن عمليات البحث تسابق الزمن من أجل العثور على أي أثر للغواصة تيتان المفقودة والوصول إليها قبل نفاذ الأكسجين بافتراض أنها لا تزال سليمة وهو احتمال أصبح بعيد بعض الشئ، خصوصًا وأن النظرية الأكثر ترجيحًا أن الغواصة علقت في شيئًا ما في أعماق المحيط ولم تتمكن من العودة للسطح مرة أخرى أو انقطاع التيار الكهربائي عنها، ما يعني أن الركاب يواجهون البرد الشديد والظلام الدامس والهواء القليل والطعام غير الكافي منذ 4 أيام وهي ظروف صعب للغاية النجاة فيها.