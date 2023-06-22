أصوات قادمة من سفينة تايتنك.. سر طرقات من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

يزعم أحد خبراء السونار أن الطرقات التي سمعها خفر السواحل وسفن البحث والإنقاذ من موقع سفينة تايتنك، قد يكون قادما من السفينة نفسها وليس الغواصة المفقودة "تيتان".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه من المتوقع أن يكون الصوت القادم من مواقع البحث يعود لتراكم الحطام والخرده في سفينة تايتنك الغارقة منذ 100 عام.

أصوات غامضة

وقال جيف كارسون، الأستاذ الفخري في علوم الأرض والبيئة في جامعة سيراكيوز، إن الأصوات المسموعة من المرجح أن تكون "تفكيرًا بالتمني" من قبل خفر السواحل.

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أنها رصدت الضوضاء صباح الأربعاء، بعد أن اكتشفت طائرة بحث كندية P3 أصواتًا قادمة من تحت الماء ليلة الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة أنه كان ثمة بصيص أمل للجهود متعددة الجنسيات للعثور على "تيتان"، والتي اختفت بعد إطلاقها يوم الأحد وعلى متنها خمسة رجال.

لكن كارسون قال إنه لن يصاب بالصدمة أينما كان هذا الصوت، لأنه يعلم جيدًا أنه لا توجد غواصة هناك.

وتابع: "أحد الاحتمالات هو أن الأصوات ترتد حول الحطام، ولذا فهو صدى أكثر تعقيدًا".

وأضاف: "ليس مجرد ارتداد عن شيء واحد، إنه ارتداد عن مجموعة من الأشياء، وهو مثل إلقاء قطعة من الرخام في علبة من الصفيح، فحطام سفينة تايتنك يتجول بها، وهو أمر من شأنه أن يتسبب في ارتباك لفرق البحث".

واستطرد قائلاً: "هي مجرد أصوات غامضة، ففي التحقيقات السابقة للبحث عن الأجسام المفقودة في قاع البحر، نسع الكثير من الأصوات فهو شئ من الجنون، المحيطات عالم آخر على كوكبنا لا نعلم الكثير عنه، ومن الصعب اكتشافها حتى بأحدث المعدات".

وتابع: "لا يوجد شئ يخبرنا طبيعة هذا الصوت أو من أين يأتي، فمن الطبيعي أن تشعر طواقم الإنقاذ بالقلق من وجود مثل هذه الأصوات الغامضة القادمة من بعيد، لكن يتعين عليهم متابعة البحث".