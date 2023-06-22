الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هذا ما سيحدث لأجسام ركاب الغواصة المفقودة "تيتان"

تيتان
تيتان

يدور في أذهان الكثيرين سؤال مُلح وهو ما سيحدث لأجسام ركاب الغواصة "تيتان" المفقودة على عمق نحو 3810 أمتار.

ورد تقرير "القاهرة الإخبارية" على هذا السؤال مع استمرار عمليات البحث عن الغواصة المفقودة "تيتان"، والتي كانت تستكشف حطام السفينة "تايتانك" واختفت وعلى متنها 5 أشخاص.

وذكر التقرير أحد السيناريوهات المحتملة لما حدث، وهو تعرض بدن الغواصة للاختراق، وفي تلك الحالة سيلقى الركاب حتفهم نتيجة الضغط الشديد الذي سيتعرضون له، ما يؤدي لتهتك الرئتين وتمزق طبلة الأذن.

وأشار التقرير إلى أنه مع الضغط العالي تبدأ كيمياء الجسم في التغير، وينتج عن ذلك ذوبان النيتروجين الذي يشكل جزءًا من الهواء الذي تنتفسه، ما يتسبب في دخوله إلى الدم واختناق الجسم.

وأوضح أنه حتى من دون هذه العوامل سيتعين التعامل مع انخفاض حرارة الجسم التي تصل في الماء إلى 4 درجات مئوية، حيث تبدأ وظائف الجسم في الانهيار.

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هذا ما سيحدث لأجسام ركاب الغواصة المفقودة "تيتان"

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