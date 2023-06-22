الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

تغير المناخ
تغير المناخ

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديوجراف، عن أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي أطلقتها الحكومة مايو الماضي، بهدف تقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك تزامنًا مع مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في "الميثاق العالمي الجديد"، والذي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس.

تأتي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ وتزامنًا مع الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

ـ زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة.
ـ خفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الأحفوري.
ـ تعظيم كفاءة الطاقة.
ـ الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ـ حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ.
ـ الحفاظ على موارد الدولة من تأثرات تغير المناخ.
ـ الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها.
ـ وجود بنية تحتية مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ.
ـ تحديد مسئوليات أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
ـ تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص باجراءات تغير المناخ.
ـ تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية.
ـ الترويج للأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء.
ـ مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية.

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