الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الضرائب": ورش عمل للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة بـ"الإيصال الإلكترونى"

الضرائب
الضرائب

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، عن تنظيم المصلحة ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) بمنظومة الإيصال الإلكتروني، الثلاثاء من كل أسبوع، خلال الفترة من 20 يونيو حتى 11 يوليو 2023.

وأشار رئيس الضرائب، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الورش هدفها الإجابة على استفسارات الممولين وشرح كيفية التكامل الفني بين منظومة الممول ومنظومة الإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) اعتبارًا من 15 يوليو 2023.

وأوضح أن تنظيم المصلحة لورش العمل يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادرة لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين والمكلفين الصادرة لهم قرارات إلزام المرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وبالأخص الفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات (فريق الـIT) بمؤسسات هؤلاء الممولين لهذه الورش، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش، مشيرًا إلى أن الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين هو 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJmYmMyMWItYzNmZS00NTEwLWJlZDctOWMyZmIwM2QxY2Ey%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22c59d1045-ef94-4991-a2c9-4f95dde6bc8e%22%2C%22Oid%22%3A%2248263d74-37ac-48ec-99a4-24cc6550fd9f%22%7D

وقال إنه للاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل  [email protected]، كما يمكن الاطلاع على أدلة التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.

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