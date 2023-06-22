وفد "محلية النواب" يتفقد محطة منيا القمح الوسيطة لجمع المخلفات بالشرقية

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع المحطة الوسيطة لجمع المخلفات بمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة، بحضور نواب دائرة منيا القمح، وبمشاركة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وخلال الجولة، استمع الوفد البرلماني لشرح عن المحطة الوسيطة التي تكلفت ١٧ مليون و٦٥٠ ألف جنيه، وبطاقة استيعابية ٢٥٦ طنًا يوميًا.

وأشار مسئولو المحطة ونواب الدائرة إلى أن هناك سيارتين فقط تقومان بنقل القمامة إلى المقالب من المحطة، وهناك حاجة لزيادة المعدات، لا سيما وأن المحطة تخدم ١١ وحدة محلية بواقع ٩٩ قرية.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، أنه سيتم التوصية بتوفير الإمكانيات اللازمة لتقوم المحطة بدورها على النحو الأمثل.

وتفقد وفد اللجنة مشروع استكمال الطريق الدائري بمركز منيا القمح بطول ٢٦٢٥ مترًا، والذي بدأ العمل فيه، ومنتظر الانتهاء منه مع نهاية عام ٢٠٢٣.

كما تفقد الوفد طريق مدينة منيا القمح- الزقازيق، وما شهده من أعمال تطوير وتحويلات مرورية نجحت في إنهاء مشكلات الزحام بمدخل منيا القمح.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت وكيل اللجنة، عمرو درويش أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبوسمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.