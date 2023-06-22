الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حكيم يفتتح حفلات الساحل الشمالى 2023 ثانى أيام عيد الأضحى

حكيم
حكيم

يحيى النجم حكيم حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي 2023، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يفتتح أولى حفلات الصيف بالساحل الشمالي هذا العام.

ومن المقرر أن يقدم حكيم  في الحفل العديد من الاستعراضات الجديدة، كما سيقدم مجموعة من أغنياته، ويجهز مفاجآت لجمهوره، الذي ينتظره كل عام مع بداية الساحل.

ويطرح حكيم يوم الحفلة أغنية “مدلعة” كلمات الراحل أيمن الطويل، ألحان علاء غنيم، توزيع طارق مدكور، وتعد  أولى أغنيات ألبومه الجديد “الكبير”، الذي يضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بشكل سنجل خلال شهور الصيف.

ويأتي الحفل بالتعاون مع شركة “sky20 - سكاي توينتي”، بعد تعاقده مع رجل الأعمال فايز أباظة، وتامر عبدالمنعم.

ويعد حكيم حالة خاصة فى الغناء الشعبى العربى، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما في تاريخ الطرب الشعبى.

ودائما ما يحافظ حكيم على العلاقة المتميزة مع الجمهور بتقديم فن راق جعلت من حكيم المطلوب الأول فنيا في أكبر الحفلات الغنائية، ولذلك أصبح بالتخصص النجم الأول فنيا الذي تسعى للتعاقد معه كل الشركات والمتعهدين في الساحل كل عام ليفتتح الموسم هناك.

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