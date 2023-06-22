الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرى" تشارك فى الحوار الإقليمى حول أزمات المياه والطاقة والغذاء

الحوار الإقليمي حول
الحوار الإقليمي حول "العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة أعمال للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من التأثيرات المتزايدة الناجمة عنها وخاصة موارد المياه، وذلك في ظل التهديدات والتحديات الكبيرة لتغير المناخ، التى تؤثر على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية ومنها المحاصيل الاستراتيجية.

في هذا الإطار، شاركت الوزارة ممثلة في المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط، اليوم الخميس، في الحوار الإقليمي حول "العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء.. بناء القدرة على الصمود في أنظمة الأغذية الزراعية الهشة والمتأثرة بالصراعات"، وذلك للتباحث حول التأثيرات العالمية المتزايدة التى تهدد إنتاجية المحاصيل، خاصة مع التهديد المستمر وآثار تغير المناخ على النظم الغذائية، وكيفية وضع الحلول المناسبة للحد منها.

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كما تم خلال الحوار الإقليمي حول "العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء"، استعراض التأثيرات البيئية على موارد المياه والطاقة والغذاء، وكيفية مواجهة الضغط المتزايد على الموارد مما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستهلاك، وضرورة إصدار قرارات وتوصيات تؤدى إلى التعاون بين القطاعات المعتمدة على نفس مجموعة الموارد لمواجهة ضغوط البيئة والمناخ.

كما شارك بالحوار الإقليمي، الدكتور أحمد البلاسي مدير معهد بحوث الموارد المائية، لاستعراض التأثيرات المتزايدة للبيئة والمناخ على موارد المياه والطاقة والأمن الغذائي.

الاعتماد على الطاقة المتجددة والخضراء 

الحوار الإقليمي حول "العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء


الجدير بالذكر أن الحوار الإقليمي ينظمه المعهد الدولي لإدارة المياه "IWMI" بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA).

الحوار الإقليمي حول "العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء

كما أن الدولة ممثلة في عدة وزارات منها الموارد المائية والري، تنفذ خطة متكاملة للحد من أزمات الطاقة والغذاء وخاصة مع أزمات التوريد العالمية، وأيضًا تدشين وإقامة مشروعات لمواجهة تغيرات المناخ، مع التركيز على ربط الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والخضراء بعد نجاح مصر في مؤتمر المناخ نهاية العام الماضي.

الأغذية الزراعية الأمن الغذائي الإنتاجية الزراعية التغيرات المناخية الطاقة المتجددة العمل المناخي العالمي القدرة على الصمود المحاصيل الاستراتيجية الموارد المائية والري

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