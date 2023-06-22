وزير الرى: الدول الإفريقية تتمتع بوفرة فى الموارد المائية لكن تحتاج لتحسين إدارتها

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حفل تكريم ١٥ من المتدربين الأفارقة وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى نظمه "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت عنوان "إدارة أنظمة الري، والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الإفريقية".

جاء ذلك بحضور السفير مهند صالح الياجوزى، من الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المقص، من هيئة سلامة الغذاء بالاتحاد الإفريقي.

ورحب الدكتور هانى سويلم، بالمتدربين الأفارقة مهنئًا باجتيازهم البرنامج التدريبي، ومعربًا عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية الشقيقة، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية تتمتع بوفرة مواردها المائية ولكنها تحتاج لتحسين عملية إدارة المياه بها، وهو ما تساهم فيه مصر من خلال توفير البرامج التدريبية لرفع قدرات المتخصصين فى مجال المياه بالدول الإفريقية.

كما توجه الدكتور سويلم بالشكر للجهات الممولة للبرنامج، وهى الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية، وهيئة سلامة الغذاء التابعة للاتحاد الإفريقى.

وأشار إلى ما تقدمه الوزارة من دورات تدريبية إقليمية متنوعة تهدف لرفع قدرات المتخصصين بالدول الافريقية الشقيقة اعتمادًا على الإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كل معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

وذلك بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الإفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنويًا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأشار المتدربون، في كلمة ألقاها عنهم أحد المتدربين، إلى ما اكتسبوه من خبرات هامة خلال البرنامج التدريبى وزيارة المشروعات المائية المنفذة في مصر، مؤكدين على حرصهم على العمل جاهدين على تحسين عملية إدارة المياه فى بلادهم، مع توجيه الشكر للمنظمين و"المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي".

جدير بالذكر أنه تم عقد البرنامج التدريبى خلال الفترة من ١١ إلى ٢١ يونيو الجارى بمشاركة ١٥ متدربًا من ١٤ دولة إفريقية هى "بتسوانا- بوروندى- كاميرون- إريتريا- كينيا- ليسوتو- ليبريا- مالاوى- نيجيريا- رواندا- جنوب إفريقيا- جنوب السودان- جاميبيا- زيمبابوى".

وقدم التدريب مجموعة من الخبرات الفنية المتميزة من وزارة الموارد المائية والري والمركز القومى لبحوث المياه وجامعة القاهرة ومركز البحوث الزراعية ووزارة البيئة.

وتناول البرنامج موضوعات متنوعة حول الإدارة المتكاملة للمياه ونظم الرى الحقلى وقانون الموارد المائية والرى وروابط مستخدمى المياه وإدارة المياه الجوفية وتصميم وتشغيل الطلمبات والتكيف مع التغيرات المناخية في مجال الزراعة وإدارة نوعية المياه وتصميم نظم الرى الحديث ونظم المعلومات الجغرافية.

كما تضمن البرنامج عدة زيارات حقلية لمشروعات الرى الحديث والصرف المغطى بالفيوم والاجتماع مع أحد روابط مستخدمي المياه، وزيارة محطة مركز البحوث بوادى النطرون، وزيارة مركز المعلومات ومركز التنبؤ بالوزارة.