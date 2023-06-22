الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: مصر نجحت فى وضع المياه بقلب العمل المناخى العالمى

جانب من الحضور
جانب من الحضور

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا كبيرًا أمام العديد من الدول الإفريقية خاصة مع نقص القدرات البشرية بالدول الإفريقية القادرة على التعامل مع تغير المناخ، مشيرًا إلى أن إدراك مصر لتأثير تغير المناخ على قطاع المياه أدى لسعى مصر وبنجاح لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال العديد من الفعاليات الدولية مثل أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس الماضى.

وأشار الدكتور هانى سويلم ، إلى أن ذلك بخلاف ما تقوم به مصر على الصعيد الداخلى من مشروعات واجراءات للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.

حفل تكريم وزير الرى لـ15 من المتدربين الأفارقة

خلال تسليم شهادات تخرج 

جاء ذلك خلال حفل تكريم وزير الرى لـ15 من المتدربين الأفارقة وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى نظمه "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي".

كما أوضح الدكتور سويلم، أن هذا البرنامج التدريبى ينعقد  من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN ، والذي تم تدشينه مؤخرا تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى تعد أحد طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات فى مجال المياه، حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والذى أصبح مركزًا إفريقيًا للتدريب فى مجال التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أنه تم عقد البرنامج التدريبى خلال الفترة من ١١ إلى ٢١  يونيو الجارى بمشاركة ١٥ متدربًا من ١٤ دولة إفريقيه هى "بتسوانا - بوروندى - كاميرون - إريتريا - كينيا - ليسوتو - ليبريا -مالاوى - نيجيريا - رواندا - جنوب إفريقيا - جنوب السودان - جامبيا - زيمبابوى".

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