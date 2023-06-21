هل يتم بيع أصول قناة السويس؟.. الفريق أسامة ربيع يرد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تستحوذ على 15% من حجم التجارة العالمية خلال عامين.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار حركة الملاحة في قناة السويس، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتصال دائم بنا لتشجيعنا على تجاوز أي صعاب أو أزمات في قناة السويس.

وأكد الفريق أسامة ربيع: "لن نسمح ببيع أصول هيئة قناة السويس لأنها ملك للشعب المصري".

وأشار إلى أنه تم التصديق من مجلس النواب على إنشاء الصندوق السيادي لهيئة قناة السويس، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك خصخصة أو تأجير أو بيع أو طرح أسهم لجميع أصول هيئة قناة السويس لأنها ملك للشعب.

وبين أنه سيتم طرح شركة الرباط التابعة لهيئة قناة السويس ضمن الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن شركة الرباط التابعة لهيئة قناة السويس رابحة وسعر أسهمها مرتفع وتحقق عائدًا للقناة، كما سيتم طرح 5 شركات أخرى تباعًا ضمن الطروحات الحكومية، مؤكدًا أنه لن يتم بيع هيئة قناة السويس أو أصولها لأي أحد.

وأوضح أن الصندوق السيادي لهيئة قناة السويس تجاوز 100 مليار جنيه بعد إنشائه بعامين.