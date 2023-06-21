بشرى سارة.. قناة السويس: توقعات بزيادة العائدات لـ50% خلال 2024

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "نعمل في أصعب الظروف لتسهيل حركة دخول وخروج البضائع والملاحة في القناة".

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك اتصالات مستمرة لإصلاح أي عطل يحدث في قناة السويس.

وأوضح أن نسبة الحوادث في قناة السويس ضعيفة للغاية.

وأضاف: "أتوقع زيادة إيرادات قناة السويس ما بين 35% إلى 50% خلال العام المالي المقبل، كما أتوقع زيادة حجم التجارة العالمية في قناة السويس من 12% إلى 15% خلال العامين المقبلين".