الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بشرى سارة.. قناة السويس: توقعات بزيادة العائدات لـ50% خلال 2024

قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "نعمل في أصعب الظروف لتسهيل حركة دخول وخروج البضائع والملاحة في القناة".

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع  ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك اتصالات مستمرة لإصلاح أي عطل يحدث في قناة السويس.

وأوضح أن نسبة الحوادث في قناة السويس ضعيفة للغاية.

وأضاف: "أتوقع زيادة إيرادات قناة السويس ما بين 35% إلى 50% خلال العام المالي المقبل، كما أتوقع زيادة حجم التجارة العالمية في قناة السويس من 12% إلى 15% خلال العامين المقبلين". 

الأكثر قراءة

تقرير هندى يكشف كواليس زيارة "مودى" للقاهرة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

استبعاد كهربا وهانى.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الحرس

الرئيس السيسى: حريصون على زيادة نسب توطين التكنولوجيا المتقدمة

غدًا.. نظر قضية محاكمة زوجة وشقيقها وأولاد خالتها فى ضرب زوجها بـ"شومة"

فى ختام التعاملات... تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية