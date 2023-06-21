الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفريق أسامة ربيع: "جاهزون لمواجهة أى حالات طارئة بقناة السويس"

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن زيادة الإيرادات هو نتاج مجهود رجال الهيئة لعام كامل، لافتاً إلى أن الهيئة تضم مرشدين على أعلى مستوى من الكفاءة. 

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع ببرنامج "على مسؤولتي" عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك أعمال تطوير مستمر في القناة، لتقليل زمن عبور السفن إلى 11 ساعة، لافتاً إلى أنه يوجد عمل يومي على مدار الساعة سواء في أعمال التكريك أو الخطوط الملاحية، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم خدمة متميزة للعملاء. 

وتابع الفريق أسامة ربيع: "لدينا أجهزة ملاحية وأجهزة رادار لمتابعة السفن العملاقة في قناة السويس، كما أننا جاهزون في أي وقت لمواجهة أي طوارئ تحدث في قناة السويس". 

وأكد الفريق أسامة ربيع، على امتلاك الهيئة لرجال يعملون في أصعب الظروف المناخية الصعبة لخدمة الملاحة في قناة السويس. 

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