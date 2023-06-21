أحمد موسى عن أرباح هيئة قناة السويس: هدية المصريين قبل العيد

علق الإعلامي أحمد موسى على الأرباح التي تحققها قناة السويس، قائلًا: "هاجوا علينا في 2015م، وقالوا بتعملوا قناة تانية ليه، لن تحقق أي شيء، إنتوا بترموا فلوسكم وخلاص، إزاي تعملوا قناة تانية، مش هتجيب لكم ولا سفينة زيادة، وكرروا ما قالوه في 2022م، 2023م".

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، "أن كلامهم طلع كالعادة "فنكوش"، كل كلام الإعلام المعادي لمصر والإرهابي هو كلام كذب وافتراء، لافتًا إلى أن أي مشروع تنفذه الدولة يشككون به، حتى يحبطوا الناس ويضايقوهم، لكن الله سبحانه وتعالى يخزيهم وسوف يخزيهم دائمًا".

وتابع: "كنت سعيد جدًا اليوم وأنا في مدينة السويس بدعوة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لحضور المؤتمر الصحفي العالمي، للإعلان عن أخبار سعيدة".

وأشار إلى أن الفريق أسامة ربيع يقدم اليوم، هدية لشعب مصر وهي هدية ثورة 30 يونيو العظيمة، لأنه لو لم تكن هناك ثورة في 30 يونيو 2013، لم تكن لتوجد قناة جديدة، ولم يكن سيوجد لدينا أعلى رقم تاريخي في تاريخ القناة، منذ افتتاح القناة الأولى في عام 1869م، حتى عام 2015 واليوم، حيث حققت أرباحًا تقدر بـ9.4 مليار دولار لعام 2022م، 2023م.