موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس.. تعرف عليها

موعد بدء العام الدراسي الجديد فى المدارس من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث خلال الدقائق الأخيرة لمعرفة كافة التفاصيل وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب المراحل التعليمية لمعرفة تفاصيل موعد بدء العام الدراسي الجديد فى المدارس إستعداداً للعام الدراسي الجديد.

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور وطلاب المراحل التعليمية لمعرفة التفاصيل، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس 2024 إستعداداً للعام الجديد.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس 2024

تم الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد فى المدارس 2024 وفقاً للخطط التي كانت في السنوات الماضية بيسير منهج التعليم عليها في سنة 2024، حيث وضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطة الزمنية التي تتبعها بالتعليم وبحسب النقاط القادمة في السطور التالية:

1 - سوف تبدأ الدراسة في أكتوبر، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل وفقاً للمخطط الزمني.

2 - الترم الدراسي الأول سوف ينتهي في يناير، وتعيين الوزارة اليوم النهائي له فيما بعد.

3 - ويتم منح التلاميذ وكادر التعليم عطلة فاصلة بين الترم الدراسي الأول والثاني، وسوف تكون لمدة خمسة عشرة يومًا.

4 - يستمر الترم الثاني لمدة 3 أشهر، ويبدأ في فبراير.

5 - والاختبارات النهائية لشتى المراحل التعليمية سوف تكون في كلاً من يونيو ومايو، وتختلف الأيام وفقاً للمرحلة التعليمية.

6 - كما أن السنة الدراسية الجديدة سوف تكون نهايتها في يوليو.

7 - يتم بدء الإجازة النهائية للسنة الدراسية حينما تنتهي الثانوية من الامتحانات.