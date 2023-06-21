لتسريع التنمية المستدامة.. القاهرة الإخبارية: 150 مليون يورو قيمة منح وقروض مصر من فرنسا

عرضت فضاية القاهرة الإخبارية تقريرًا يكشف العلاقات بين مصر وفرنسا.

وأوضح التقرير، أن 4.4 مليار يورو قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022م، كما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر بمختلف القطاعات 5.5 مليار يورو.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا تحتل المركز 12 كشريك تجاري عالمي لمصر والثالث على المستوى الأوروبي.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا في 2022 إلى 2.16 مليار يورو، كما بلغ إجمالي قيمة الصادرات الفرنسية إلى مصر 2.28 مليار يورو.

كما نمت الصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق الفرنسية بأكثر من 154%، كما تمول الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع بقيمة 3.8 مليار يورو بين 2021 و2025م.

وبلغت قيمة استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية للتعاون مع مصر حتى 2025، 1.25 مليار يورو.

كما بلغت قيمة منح وقروض حصلت عليها مصر من فرنسا لتسريع أهداف التنمية المستدامة إلى 150 مليون يورو.